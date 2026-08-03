Ксения Собчак раскритиковала главу "Союза отцов" за слова о том, что "женщин нельзя допускать к воспитанию мальчиков"

Ксения Собчак возмутилась словами главы регионального отделения Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Вячеслава Истошина о том, что "женщин нельзя допускать к воспитанию мальчиков", достигших пятилетнего возраста.
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