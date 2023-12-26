Пишу чатджипити просьбу: Поздравь в духе "слово пацана" пацанов на районе с Новым годом Ответ: Прошу: "Добавь пацанских цитат" Эй, пацаны на районе, вот и подкатил Новый год, как настоящий братан на тачке! С наступающим, братья! Пусть в этом году для вас будет столько фарта, сколько в хорошей партии домино.