Прогноз погоды на 17 октября. ⛅Облачно с прояснениями. 🌧Местами небольшой дождь. 🌬Ветер восточный: 🌙ночью 5-10 м/с, ☀днем 9-14 м/с.
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