Кристина Орбакайте уже никогда в жизни не вернется в Россию, заявил продюсер

Певица Кристина Орбакайте в этом году не будет участвовать в записи новогодних программ. В прошлом году певица приехала в Россию накануне Нового года для съемок праздничного эфира и корпоративных выступлений, однако в этом году ее не будет среди артистов, которые традиционно развлекают россиян в волшебную ночь.