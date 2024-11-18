Кристина Орбакайте уже никогда в жизни не вернется в Россию, заявил продюсер

Певица Кристина Орбакайте в этом году не будет участвовать в записи новогодних программ. В прошлом году певица приехала в Россию накануне Нового года для съемок праздничного эфира и корпоративных выступлений, однако в этом году ее не будет среди артистов, которые традиционно развлекают россиян в волшебную ночь.
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