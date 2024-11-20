Отказ от передачи Украине дальнобойных ракет Taurus является преимуществом Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на предстоящих выборах, поскольку курс политического объединения отличается благоразумием.
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