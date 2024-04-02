Мигрантам закрывают лазейки: Обманом проникнуть в Россию не выйдет

Нашим органам известны все коррупционеры, кто за бабки выдают регистрацию и гражданство, потому что и сами принимают непосредственное участие....Такова жизнь....

Алекс Сэм

А просто вып##дить всех мигрантов не судьба? Почему русских на работу руками нигде не берут- потому что за мигранта не надо платить в Пенсионный фонд, не надо оплачивать ему больничный и можно поставить любую цифру в зарплатной ведомости, на руки отдать в 2-3 раза меньше.