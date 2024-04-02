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Мигрантам закрывают лазейки: Обманом проникнуть в Россию не выйдет

Мигрантам закрывают лазейки: Обманом проникнуть в Россию не выйдет

Мигрантам закрывают лазейки. Обманом проникнуть в Россию теперь не выйдет, считает Дмитрий Краснов.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Нашим органам известны все коррупционеры, кто за бабки выдают регистрацию и гражданство, потому что и сами принимают непосредственное участие....Такова жизнь....
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2 час.
Алекс Сэм
А просто вып##дить всех мигрантов не судьба? Почему русских на работу руками нигде не берут- потому что за мигранта не надо платить в Пенсионный фонд, не надо оплачивать ему больничный и можно поставить любую цифру в зарплатной ведомости, на руки отдать в 2-3 раза меньше.
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1 час.
Владимир Тихомиров
А не лучше запретить прием на работу мигрантов вовсе. И, наконец,заняться подлинным трудоустройством с обучением своих сограждан.А не ориентироваться на лживые фальшивки о безработице и средней зарплате по стране.
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32 мин.

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