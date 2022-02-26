Ряд российских журналистов и Валерий Меладзе устроили «демарш» в поддержку Украины

В российском сегменте Телеграм появилось обращение ряда журналистов, где отмечается, что «мы, корреспонденты дипломатического пула и те, кто пишет про внешнюю политику России, осуждаем военную операцию, начатую РФ на Украине.
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