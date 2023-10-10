Артамонов: Нельзя наказывать регионы за стремление к самодостаточности

Повышение бюджетной обеспеченности регионов должно быть стимулом для их поощрения, а не наказания. Об этом 10 октября заявил глава Комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов представителю Минфина на заседании.
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