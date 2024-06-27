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Ирина Безрукова рассказала о подмосковной даче в ипотеку за 10 миллионов рублей

Ирина Безрукова рассказала о подмосковной даче в ипотеку за 10 миллионов рублей

Кредит на загородный дом в Подмосковье рассчитан до 2036 года.Ирина Безрукова рассказала о загородном доме в Подмосковье, который взяла в ипотеку.

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