Актер Иван Охлобыстин ради роли в «Интернах» перечеркнул десять лет своей жизни

globallookpress.com | Komsomolskaya Pravda/ Актер кино и телевидения Иван Охлобыстин запомнился многим зрителям по роли доктора Андрея Быкова в сериале «Интерны», однако мало кто из них знает, на какую жертву он пошел ради съемок в этом проекте.