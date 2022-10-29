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Актер Иван Охлобыстин ради роли в «Интернах» перечеркнул десять лет своей жизни

Актер Иван Охлобыстин ради роли в «Интернах» перечеркнул десять лет своей жизни

globallookpress.com | Komsomolskaya Pravda/ Актер кино и телевидения Иван Охлобыстин запомнился многим зрителям по роли доктора Андрея Быкова в сериале «Интерны», однако мало кто из них знает, на какую жертву он пошел ради съемок в этом проекте.

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