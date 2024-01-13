Как алтайский ученый открыл на Суматре новый вид паука с ужасно страшными глазами

Очередная находка ученого АлтГУ Александра Фомичева Экспедиция Александра Фомичева Ученый Алтайского государственного университета, старший преподаватель кафедры зоологии и физиологии, арахнолог Александр Фомичев вернулся с научной экспедиции с острова Суматры и обнаружил там пять новых видов паука.