Саммит ШОС и его явные, а также не очень заметные смыслы 2–6 июля в столице Казахстана Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и заседание Совета глав государств ШОС.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Саммит ШОС и его явные, а также не очень заметные смыслы 2–6 июля в столице Казахстана Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и заседание Совета глав государств ШОС.
Свежие комментарии