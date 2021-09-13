Россия снова должна

С приближением 30 сентября (даты окончания срока действия указа №364, согласно которого нелегально находящиеся иностранные граждане могут легализоваться и получить патенты или иные документы, подтверждающие право на работу в России) мышебратский визг набирает обороты, доходя практически до ультразвука.
Популярные статьи
- Политический режим в России катится к закату. Когда-нибудь, Путина будут судить даже те, кто сегодня его любит
- Не кажется вам, не вполне вменяемые диванные стратеги, что ваша критика власти перешагнула все мыслимые и немыслимые нравственные и человеческие барьеры?
- Россияне "наелись" рынка с капитализмом и желают вернуться в СССР
Свежие комментарии