Темы дня

122 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кремлебот Путина
    Да я тоже не понимаю, где Россия и где ЦАХАЛ с его 800 уе для срочнослужащих :)Мы — не пушечное ...
  • Татьяна Рублева
    им бы всем уйти,кому уже 65! Отдыхайте,господа-вы так сильно работали против своего народа-устали!Размышляя о старо...
  • Aлексей Boubnov
    Автор, ты сволочьМы — не пушечное ...

Россия снова должна

Россия снова должна

С приближением 30 сентября (даты окончания срока действия указа №364, согласно которого нелегально находящиеся иностранные граждане могут легализоваться и получить патенты или иные документы, подтверждающие право на работу в России) мышебратский визг набирает обороты, доходя практически до ультразвука.

Вернуться к статье
2012
Обсудить
ГусЕна
Автор, мысли масштабнее-буфер между Афганом-небольшая плата.
Валерий Авгур
Украдина и в СССР была буфером как и троебалты ,где этот буфер? а грызуны в кепкоеродромах? Наш буфер армия и флот .Афганиты хороши в своих горах ,в степях лесах воевать не смогут.
ГусЕна
Ваши слова до Богу в уши. Сейчас " воевать" стало не оружием, а словом.
Владимир Eвтушенко
О чём можно говорить с э\той дурой, если она отрницательная величина в политике и экономике?
Семенков Александр
Осталось 18 дней!
Наталья Ефимова (Вишнёва)
Конечно должны, за их счёт выдворить их всех, включая их диаспоры, на их исторические родины!!!
Сергей Лахов
Россия-чудная страна, с широкой душой и голой жопой у народа, своего.
ГусЕна
Лохов, а жопу подтереть тебе не надо? Крапивой. Чтоб зашевелился.
Сергей Лахов
Гусиницына, жопу я и сам подтеру, бумажкой, а тебе надо из своей норки выползти, да вокруг посмотреть, дальше своего домика, тупица ты словоблудливая!
Walery
Эта гусеница любит вести разговоры подобным образом, типа (подтереть, пососать, пукнуть и пр. жаргон невоспитанного человека). Очевидно она и создана для этого... и этим живет! При этом кому пишет обычно того и блокирует ЧС-ами. Получается она пишет кому, но ответ изначально исключает посредством ЧС... Ну не дура ли? И таких их тут сукиных детей набирается около 5 шт.
Walery
"Россия самое социальное государство – таких мер поддержки нет ни в одной стране" - что верно то верно. И тем не менее есть недовольные ублюдки...
Mila К
Все недовольные ублюдки могут валить на...!
Vasily Golov
Все заробитчане могут остаться без пенсий.Работающие в теневом секторе экономики будут без пенсии.Это почти 20 млн чел.Это не Россия,там нет социальной пенсии.Не заработал,не получишь.
Владимир Eвтушенко
Нацистка гусеничная, а жопу подтереть тебе не надо? Крапивой. Чтоб замолчала, тварь, хоть на время..
Tatyana
Наверно, это будет справедливо, что не получат пенсии те, кто обманывал государство на налоги. Этим и должно было все закончиться. Всех предупреждали.
nestor 19
Если начнутся беспорядки то при грамотной работе правительства и силовиков можно выявить участников и зачинщиков и депортировать без права въезда....пожизненно. ибо не чего здесь устраивать побоища
карла карлова
Россия дано оплатила свой "долг" всем урюкам и чебуркам на 200 лет вперед. Нечего им делать в России , у себя пусть живут и работают, сволочи небагодарные. Почему никто не вспоимнает, когда они убивали,издевались .грабили,насиловали,выгоняли русскоязычных из своих республик? Где им наказания и осуждения? Где российкая власть?Ни в одной другой стране такое не прокатит. Гнать их , а не сопли жевать.
Alexander M
Вражду и резню (в том числе в Фергане) устраивала и продолжает националистическая буржуазия (когда то бывшее советское начальство), а не простой трудовой, бесправный народ. И это стравливание продолжается до сих пор, в том числе и здесь в таких статейках. Одной рукой правящая буржуазная воровская власть завозит, а другой стравливает местное население с прибывшими, не от лучшей жизни в чужие края, рабами. ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Владимир Eвтушенко
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Кайтэн Камикадзев
Для начала им надо запретить работать в такси, продавцами, воителями общественного транспорта и т.д. Строители, дворники, уборщики. Всё! А то эти двух слов на русском языке незнающие уже и в медицину пробиваются. Они бля налечат. Из автобусов людей высаживают, им помолиться видишь ли надо. На стройку овцепас, и кирпичи таскать!

Картина дня

наверх