Российские военные освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) последний населенный пункт Курской области – село Горналь, доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
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