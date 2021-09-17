Кросби высказался о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, говоря о шансах форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории лиги, заявил, что надеется на рекорд российского хоккеиста.
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, говоря о шансах форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории лиги, заявил, что надеется на рекорд российского хоккеиста.
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