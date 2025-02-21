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В "Светофорах" найдено больше 300 тонн просрочки. Магазины закрываются. Проверки не закончены

В "Светофорах" найдено больше 300 тонн просрочки. Магазины закрываются. Проверки не закончены

Роспотребнадзор всерьёз взялся за проверку сетиПроверка магазинов сети "Светофор" продолжается. Как сообщили 20 февраля в Роспотребнадзоре, эксперты ведомства обнаружили в магазинах сети более 300 тонн небезопасных продуктов.

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Комментарии
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Николай Тимофеев
Тимофеев Николай                                                                                Кроме ,,Светофора&#39;&#39; открылись и другие магазины с приемлемыми ценами. Умные бизнесмены понимают что народ беднеет и цены задирать смысла нет, поэтому стараются цены придерживать. Но это прямая конкуренция сетевым магазинам, которые цены подымают не стеснятся, а куда народ денется придет и купит. Поэтому сейчас убьют ,,Светофор&#39;&#39; потом возьмутся за разные магазины которые продают товар по нормальным ценам. По сути это война не со ,,Светофором&#39;&#39; это война с народом, который пытается выжить в сложной финансовой ситуации в стране.
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