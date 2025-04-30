РЭО поздравил Роскачество с юбилеем

Стратегический партнер Российского экологического оператора (РЭО) — национальная система качества Роскачество — отпраздновал 30 апреля 2025 года свой юбилей — 10 лет, а также десятилетие с момента возрождения Знака качества в России.
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