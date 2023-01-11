Закон, порядок, государство

731 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Николаевич
    Как только прекратятся смерти на дорогах из-за нарушения ПДД,так и прекратятся штрафы. Связь видите?Решение уже приня...
  • Валерий Ребров
    Как достали эти статьи про пенсию которая раньше будет, только для мужчин имеющих 42,5 года стажа на 2 года раньше пе...Россиянам с трудо...
  • Михаил Дементьев
    Когда они нажрутся???????????????????????Решение уже приня...

По 36 700 рублей всем, кто подал заявление. Кому точно зачислят эту сумму через 5 дней

По 36 700 рублей всем, кто подал заявление. Кому точно зачислят эту сумму через 5 дней

Крупную сумму в 36 700 рублей зачислят ряду россиян на банковский счет уже в ближайшие дни. По словам специалистов, средства предоставят тем гражданам, кто вовремя оформил соответствующее заявление и при этом проживает на определенной территории.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх