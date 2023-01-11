По 36 700 рублей всем, кто подал заявление. Кому точно зачислят эту сумму через 5 дней

Крупную сумму в 36 700 рублей зачислят ряду россиян на банковский счет уже в ближайшие дни. По словам специалистов, средства предоставят тем гражданам, кто вовремя оформил соответствующее заявление и при этом проживает на определенной территории.
Крупную сумму в 36 700 рублей зачислят ряду россиян на банковский счет уже в ближайшие дни. По словам специалистов, средства предоставят тем гражданам, кто вовремя оформил соответствующее заявление и при этом проживает на определенной территории.
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