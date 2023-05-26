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"Наследники": главная ТВ-драма последних лет близится к финалу

"Наследники": главная ТВ-драма последних лет близится к финалу

28 мая на HBO выйдет финал семейной саги «Наследники» (в России сериал показывает «Амедиатека»). Сериал об одиозном медиамагнате Логане Рое и четырех его детях, получивший 13 премий «Эмми», без сомнения можно назвать главной телевизионной драмой последних лет.

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