"Наследники": главная ТВ-драма последних лет близится к финалу

28 мая на HBO выйдет финал семейной саги «Наследники» (в России сериал показывает «Амедиатека»). Сериал об одиозном медиамагнате Логане Рое и четырех его детях, получивший 13 премий «Эмми», без сомнения можно назвать главной телевизионной драмой последних лет.
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