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Мировое обозрение

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Киев второй день кряду окутан огромной пеленой дыма

Киев второй день кряду окутан огромной пеленой дыма

Утро 29 августа над Киевом выглядело как кадр из фильма-катастрофы. Огромная пелена дыма, растянувшаяся вдоль горизонта, накрыла Столичное шоссе.

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