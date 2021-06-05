Заноза

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Каспаров рассказал, какое задание Запад дал российской оппозиции

Каспаров рассказал, какое задание Запад дал российской оппозиции

 Каковы на самом деле идейные воззрения сбежавших заграницу российских либералов на судьбу «своей» страны и «своего» народа.

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Garry
и когда этот "азербайджанец" в ад попадет?
Ирина
Вот только жёстких действий я не вижу, логика есть, а действий нет
Владимир Сиденко
Чтобы шея не болела, её нужно просто отрубить. Каспарову (он же Вайнштейн) давно нужен шахматный соперник тренировавшийся в школе П. Судоплатова.
Александр Шедный
Всё-таки занятие шахматами не для каждого проходит бесследно. Перенапрягся видно мужик, а попросту говоря спятил.
Игорь Ткаченко
Ваще, за такую чушь можно и привлечь… Пусть бы посидел немножко, варежки бы пошил… Может, тогда мозги на место вернутся? ))) Хотя, это вряд ли… Лучше - раз и навсегда )))
bngor68 Агеев
Он заранее сдрыснул за бугор, оттуда вякает
ЧелябинскНовокущевка
У меня к ВВПутину есть вопросы, но....Если продажная дерьмо-либерастня, внесшая огромный вклад в разрушение моей/нашей страны в 90-тые годы (почти до основания) против ВВП, ЗНАЧИТ....он "правильной идёт дорогой". А эту помойку из-за этого так КОРЁЖИТ! ТАК КОРЁЖИТ!

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