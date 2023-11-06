Красноярцы выбирают лучший в городе алкомаркет

Новая неделя — новый народный рейтинг. В прошлый раз, когда мы запускали опрос про сетевые магазины, один из наших читателей вопрошал в телеграм-канале: — Что-то в «КБ», «Разгуляйку» и «Бристоль» никто не ходит??? Редакция NGS24.