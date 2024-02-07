10 ландшафтов словно с другой планеты

После одного из главных захватывающих приключений всей своей жизни — погружения на дно Марианской впадины — режиссер Джеймс Кэмерон признался, что ощущения были такие, будто он высадился на другой планете.
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