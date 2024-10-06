Малолетние дети мигрантов занимались развратом во дворе Москвы

pixabay.com Маленькие дети устроили разврат во дворе дома средь белого дня. Фотографии с маленькими детьми, которые устроили непотребство средь белого дня в одном из дворов Москвы разместил телеграм-канал «Многонационал».
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