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Малолетние дети мигрантов занимались развратом во дворе Москвы

Малолетние дети мигрантов занимались развратом во дворе Москвы

pixabay.com Маленькие дети устроили разврат во дворе дома средь белого дня. Фотографии с маленькими детьми, которые устроили непотребство средь белого дня в одном из дворов Москвы разместил телеграм-канал «Многонационал».

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Комментарии
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людмила михайлик
Распущенность, невоспитанность,вон всех азиатские семьи
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4 час.
Павел Ильин
Мало родить,надо нормально воспитать. Чем в семье родит ели занимаются не стесняясь, то и дети делать будут
Ответить
3 час.
Роман Романов
В доктора, что ли играли. 🤣🤣🤣
Ответить
18 мин.

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