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Марков о ракетах в Польше: чисто случайно сегодня собрание "Рамштайн"

Марков о ракетах в Польше: чисто случайно сегодня собрание "Рамштайн"

Политолог Сергей Марков усомнился в случайности падения якобы русских ракет на территорию Польши. По словам эксперта, именно на 16 ноября, запланировано большое собрание спецкомитета НАТО "Рамштайн" по вопросу выделения Киеву военной помощи.

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