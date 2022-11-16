Марков о ракетах в Польше: чисто случайно сегодня собрание "Рамштайн"

Политолог Сергей Марков усомнился в случайности падения якобы русских ракет на территорию Польши. По словам эксперта, именно на 16 ноября, запланировано большое собрание спецкомитета НАТО "Рамштайн" по вопросу выделения Киеву военной помощи.
Политолог Сергей Марков усомнился в случайности падения якобы русских ракет на территорию Польши. По словам эксперта, именно на 16 ноября, запланировано большое собрание спецкомитета НАТО "Рамштайн" по вопросу выделения Киеву военной помощи.
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