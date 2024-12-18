Российские войска зачистили котел ВСУ южнее Курахово

Российские войска зачистили «котел», в котором оказались группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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