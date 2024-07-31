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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефен Карри о матче с Южным Суданом: «Испытываем уважение к сопернику»

«Испытываем уважение к сопернику. Мы знаем, что не можем ходить по площадке сонными в любой игре и ожидать, что победим», – заявил разыгрывающий «Уорриорз».

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