Трюдо заявил, что Канада не станет 51-м штатом США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна не станет 51-м штатом США. Дональд Трамп 25-процентные пошлины на товары из Канады, что вызвало критику Трюдо и опасения о возможной аннексии страны.
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