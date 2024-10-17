В Петербурге «сотрудники» МФЦ и ФСБ обманули пенсионерку на 1,5 миллиона рублей

Злодеев пока не поймали Пожилая жительница Кировском районе Северной столицы отдала выдававшим себя за сотрудников государственных органов аферистов более 1,5 миллиона рублей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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