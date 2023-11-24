Жители челябинских городов и сел выдвинули идеи для празднования Нового года

Жители городов и сел Челябинской области выдвинули ряд предложений по празднованию Нового года. Так, в поселке Сулея Саткинского района просят сделать горку и ледовый городок, а жители Магнитогорска требуют вернуть главную елку города на прежнее место.
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