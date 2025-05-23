В Зарайске полицейский и общественник провели профилактическую беседу со студентами

Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по г.о. Зарайск в рамках акции «Нет ненависти и вражде!» и председатель Общественного совета Дмитрий Толиашвили провели профилактическую беседу с учащимися педагогического колледжа.
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