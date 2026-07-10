Avia.pro - СМИ Хроника событий в бухте Лазурная Жизнь молодой сотрудницы кафе из Владивостока кардинально изменилась после событий, произошедших в районе популярной среди горожан и туристов бухты Лазурная.
Суд вынес вердикт: А годика через два условно досрочное освобождение?
Комментарии
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Ирина Черных
Вы правы, разожравшаяся за счёт народа пятая колонна покупает все и всех, поэтому о справедливости говорить не приходится.
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4 н.
л
людмила
Судейским сволочам надо тоже срок определить.
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4 н.
МП
Михаил Пантюхин
Вообще это не "суд", который за страшное преступление этих ржавых зверей из гребаной засразии дал за "долю малую" от ржавой опг всего 5 лет, это суд над НАМИ ВСЕМИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМИ КОРЕННЫМИ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ , ВЕРДИКТ СЛЕДУЮЩИЙ - ВЫ, КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ ВИНОВЕН ВО ВСЕМ, ЧТО РОДИЛИСЬ, УЧИЛИСЬ, СОЗДАВАЛИ СЕМЬИ, ПОДНИМАЛИ ДЕТЕЙ НА КОПЕЕЧНУЮ ЗАРПЛАТУ, ПРИНОСИЛИ ВКЛАД В СВОЕ ГОСУДАРСТВО ОТ СССР ДО РФ , ВЫ И ТОЛЬКО АЫ ВИНОВНЫ, ЧТО НЕ СДОХЛИ В 90-ТЫЕ, И В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭТИХ ржавых зверей ввезенных в НАШУ РОССИЮ БЕЗ НАШЕГО НАРОДНОГО СОГЛАСИЯ ВЫ РОССИЯНЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ СВОЕЙ КРОВЬЮ, ЖИЗНЬЮ И ЖИЗНЯМИ ВАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ!!!! Иэтот беспредел творится во время ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ХОТЬ И НАЗВАЛИ СВО, ГДЕ НАШИ ГЕРОИ ОСВОБОЖДАЮТ РУССКУЮ ЗЕМЛЮ ОТ бандерлогов и остальной нечисти, а в тылу проповедуется и поощряет другая война ржавых зверей против НАС РОССИИ!!! ПОЗОР!
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3 н.
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