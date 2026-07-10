Суд вынес вердикт: А годика через два условно досрочное освобождение?

МП

Михаил Пантюхин

Вообще это не "суд", который за страшное преступление этих ржавых зверей из гребаной засразии дал за "долю малую" от ржавой опг всего 5 лет, это суд над НАМИ ВСЕМИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМИ КОРЕННЫМИ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ , ВЕРДИКТ СЛЕДУЮЩИЙ - ВЫ, КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ ВИНОВЕН ВО ВСЕМ, ЧТО РОДИЛИСЬ, УЧИЛИСЬ, СОЗДАВАЛИ СЕМЬИ, ПОДНИМАЛИ ДЕТЕЙ НА КОПЕЕЧНУЮ ЗАРПЛАТУ, ПРИНОСИЛИ ВКЛАД В СВОЕ ГОСУДАРСТВО ОТ СССР ДО РФ , ВЫ И ТОЛЬКО АЫ ВИНОВНЫ, ЧТО НЕ СДОХЛИ В 90-ТЫЕ, И В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭТИХ ржавых зверей ввезенных в НАШУ РОССИЮ БЕЗ НАШЕГО НАРОДНОГО СОГЛАСИЯ ВЫ РОССИЯНЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ СВОЕЙ КРОВЬЮ, ЖИЗНЬЮ И ЖИЗНЯМИ ВАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ!!!! Иэтот беспредел творится во время ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ХОТЬ И НАЗВАЛИ СВО, ГДЕ НАШИ ГЕРОИ ОСВОБОЖДАЮТ РУССКУЮ ЗЕМЛЮ ОТ бандерлогов и остальной нечисти, а в тылу проповедуется и поощряет другая война ржавых зверей против НАС РОССИИ!!! ПОЗОР!