Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 721 подписчик

Суд вынес вердикт: А годика через два условно досрочное освобождение?

Суд вынес вердикт: А годика через два условно досрочное освобождение?

Avia.pro - СМИ Хроника событий в бухте Лазурная Жизнь молодой сотрудницы кафе из Владивостока кардинально изменилась после событий, произошедших в районе популярной среди горожан и туристов бухты Лазурная.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Черных
Вы правы, разожравшаяся за счёт народа пятая колонна покупает все и всех, поэтому о справедливости говорить не приходится.
Ответить
4 н.
л
людмила
Судейским сволочам надо тоже срок определить.
Ответить
4 н.
МП
Михаил Пантюхин
Вообще это не &quot;суд&quot;, который за страшное преступление этих ржавых зверей из гребаной засразии дал за &quot;долю малую&quot; от ржавой опг всего 5 лет, это суд над НАМИ ВСЕМИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМИ КОРЕННЫМИ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ , ВЕРДИКТ СЛЕДУЮЩИЙ - ВЫ, КОРЕННОЙ НАРОД РОССИИ ВИНОВЕН ВО ВСЕМ, ЧТО РОДИЛИСЬ, УЧИЛИСЬ, СОЗДАВАЛИ СЕМЬИ, ПОДНИМАЛИ ДЕТЕЙ НА КОПЕЕЧНУЮ ЗАРПЛАТУ, ПРИНОСИЛИ ВКЛАД В СВОЕ ГОСУДАРСТВО ОТ СССР ДО РФ , ВЫ И ТОЛЬКО АЫ ВИНОВНЫ, ЧТО НЕ СДОХЛИ В 90-ТЫЕ, И В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭТИХ ржавых зверей ввезенных в НАШУ РОССИЮ БЕЗ НАШЕГО НАРОДНОГО СОГЛАСИЯ ВЫ РОССИЯНЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ СВОЕЙ КРОВЬЮ, ЖИЗНЬЮ И ЖИЗНЯМИ ВАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ!!!! Иэтот беспредел творится во время ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ХОТЬ И НАЗВАЛИ СВО, ГДЕ НАШИ ГЕРОИ ОСВОБОЖДАЮТ РУССКУЮ ЗЕМЛЮ ОТ бандерлогов и остальной нечисти, а в тылу проповедуется и поощряет другая война ржавых зверей против НАС РОССИИ!!! ПОЗОР!
Ответить
3 н.