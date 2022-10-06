Царьград

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Ещё десять километров автодорог в Забайкалье оборудуют электричеством

Ещё десять километров автодорог в Забайкалье оборудуют электричеством

Работы проводятся в рамках повышения безопасности дорожного движения. В первую очередь оборудуются электричеством участки федеральных трасс, где есть пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и примыкания, ведущие к населённым пунктам.

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