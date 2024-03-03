«Север-V» уничтожает пехоту и склад БК врага у Часов Яра (ВИДЕО)

Бойцы бригады «Север-V» выследили движение вражеского подразделения. Добровольцы-»севера» начали накрывать пехоту артиллерией, боевики укрылись во дворе, где точным огнём были уничтожены вместе со складом с боеприпасами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии