У кого локдаун?

С прошлого четверга в нашем городе (и не только) объявлен локдаун. Раньше мы и слова-то такого не знали (говорили «карантин»), а теперь оно вошло в повседневный лексикон, и вот уже седьмой день трудящиеся отдыхают, продолжая получать жалование.