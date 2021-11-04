Позитив для оптимистов

2 757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Романов
    а зачем выбирать..для некоторых еврейские сказки не интересны как и атеизм...субстанция во вселенных существует но он...Почему многие вер...
  • Вера Федорова
    Нет, никогда не брала ничего. Абсолютно.Не все включено: ...
  • Вера Федорова
    Всё больше убеждаюсь, какие же мы разные. Вот не купила бы я эти туфли. По крайней мере, на тот момент. Только трезвы...История про туфли...

У кого локдаун?

У кого локдаун?

С прошлого четверга в нашем городе (и не только) объявлен локдаун. Раньше мы и слова-то такого не знали (говорили «карантин»), а теперь оно вошло в повседневный лексикон, и вот уже седьмой день трудящиеся отдыхают, продолжая получать жалование.

Вернуться к статье
Обсудить
Vera Kocheleva (Кошелева)
Спсасибо за экскурсию..давно не была в центре.
александр деев
Автор сего опуса бред написал и не более того.А позвольте вас спросить,а что на счёт зарплаты? Ведь то что много людей отправили "отдыхать"вынуждено,то как будет с их зарплатой? Ведь им никто этот вынужденный отпуск не оплатит,а значит много людей станут нищими! Предприниматели тоже получат убыток,а значит и цены ещё больше вверх пойдут.Только безумец будет радоваться вынужденному неоплачиваему отпуску!Автор видно тоже к этим безумцам относится.В СССР такой дури как в теперешней России не было.Никто рабочих не отправлял в вынужденный отпуск,даже если и была эпидемия.Значит нынешние врачи не способны лечить больных я так понимаю ,если второй год длится эпидемия.А может её специально делают и специально панику нагоняют? Может никакой эпидемии и близко нет? Если она есть,то почему за границу ездят все кому не лень?
Лилия Юсупова
Автор-врач, который не отдыхает

Картина дня

наверх