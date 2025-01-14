❗️⚡️Калининградское и Брестское операционные направления. Неидентифицированный польский БПЛА оптико-электронной / радиотехнической разведки активировал транспондер ADS-B над н.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Калининградское и Брестское операционные направления. Неидентифицированный польский БПЛА оптико-электронной / радиотехнической разведки активировал транспондер ADS-B над н.