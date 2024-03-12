Газманова вновь травят "за патриотизм", заявляя об активах в США

Владимир Петров

Злобный бред. Раньше все более-менее заметные артисты имели недвижимость на Западе, детей учили там. Типа все предатели? Например, в Юрмале Газманова от квартиры отделили, сделав невъездным в Латвию. Кто её там присвоил, бог знает. Но Газманов имеет право беречь свою собственность в США, буде она там есть. Ведёт он себя достойно. А за песню "Офицеры" я бы ему памятник поставил.