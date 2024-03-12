Царьград Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress Популярный певец Олег Газманов вдруг оказался объектом критики пользователей соцсетей.
Газманова вновь травят "за патриотизм", заявляя об активах в США
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Александр Батт
Активы за рубежом это нормально. Главное, чтобы душа была с Россией.
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5 час.
Владимир Петров
Злобный бред. Раньше все более-менее заметные артисты имели недвижимость на Западе, детей учили там. Типа все предатели? Например, в Юрмале Газманова от квартиры отделили, сделав невъездным в Латвию. Кто её там присвоил, бог знает. Но Газманов имеет право беречь свою собственность в США, буде она там есть. Ведёт он себя достойно. А за песню "Офицеры" я бы ему памятник поставил.
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2 час.
Dmitry Bogdanov
А чо вы удивляетесь-то? Первый раз что ли?
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1 час.
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