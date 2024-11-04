Больше 140 тысяч штрафов за продажу вейпов подросткам выписали на Алтае

Политики предлагают изменить законодательство, чтобы защитить людей от курения В Алтайском крае наблюдается высокий уровень курения среди жителей в возрасте от 15 лет, что вызывает беспокойство у специалистов.
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