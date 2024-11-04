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Больше 140 тысяч штрафов за продажу вейпов подросткам выписали на Алтае

Больше 140 тысяч штрафов за продажу вейпов подросткам выписали на Алтае

Политики предлагают изменить законодательство, чтобы защитить людей от курения В Алтайском крае наблюдается высокий уровень курения среди жителей в возрасте от 15 лет, что вызывает беспокойство у специалистов.

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