Анжела Якубовская
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Анжела Якубовская

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 «Славянский базар в Витебске» - Итоги

 «Славянский базар в Витебске» - Итоги

    Итальянский голос покорил Витебск: как международный конкурс вновь стал главным открытием «Славянского базара»У международных музыкальных конкурсов есть одна особенность: победителей со временем могут забыть, а атмосфера остаётся в памяти надолго.

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