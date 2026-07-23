 «Славянский базар в Витебске» - Итоги

Итальянский голос покорил Витебск: как международный конкурс вновь стал главным открытием «Славянского базара»У международных музыкальных конкурсов есть одна особенность: победителей со временем могут забыть, а атмосфера остаётся в памяти надолго.
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