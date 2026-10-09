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Неожиданные уроки из жизни айтишников: как технологии открывают людей с новой стороны

Неожиданные уроки из жизни айтишников: как технологии открывают людей с новой стороны

Технологии давно перестали быть просто инструментом для работы. В современном офисе они превращаются в настоящее зеркало, которое отражает характеры, привычки и порой удивительные особенности мышления людей.

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