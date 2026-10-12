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Царьград

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США пригрозили украинским генералам из-за ударов по НПЗ России

США пригрозили украинским генералам из-за ударов по НПЗ России

Драпатый и Палиса получили угрозы от США по поводу атак ВСУ на русские НПЗ.Главком ВСУ Михаил Драпатый и замглавы офиса Зеленского Павел Палиса получили угрозы от Вашингтона.

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