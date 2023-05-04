Военное обозрение

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Американский правозащитник: Вооруженный конфликт на Украине почти подошел к концу

Американский правозащитник: Вооруженный конфликт на Украине почти подошел к концу

В настоящее время боевые действия на Украине практически приближаются к своему завершению, несмотря на попытки киевского режима провести контрнаступление.

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