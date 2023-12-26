Пожарный погиб в Алматинской области

Пожарный погиб в ходе тушения дома в селе Кокозек, передает inAlmaty.kz со ссылкой на МЧС РК. Сообщается, что 25 декабря в 16:56 часов пожарные расчеты выехали на тушение пожара в Карасайском районе, в село Кокозек.