Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

83 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    АлматаПассажир открыл а...
  • nyha
    судить и садить ...торговцев дикими животными...Живые "драконы" в...
  • Леонид Ла Рошель
    Все правильно, надо поддерживать отечественного производителя из Чуйской долины. Там все натуральное, а не эта ваши х...Продажу 25 млн до...

Пожарный погиб в Алматинской области

Пожарный погиб в Алматинской области

Пожарный погиб в ходе тушения дома в селе Кокозек, передает inAlmaty.kz со ссылкой на МЧС РК. Сообщается, что 25 декабря в 16:56 часов пожарные расчеты выехали на тушение пожара в Карасайском районе, в село Кокозек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх