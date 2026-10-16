Аренда 2х комнатной квартиры г. Донецк, Будённовский район. ул. Оглоблина, ор-р парк Энергетиков. Этаж 3/5 Площадь 43/27/8м² Окна дерево (на новый лад), балкон застеклён пластиком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЮЕ Автоматика АБГ-20...
- ИВ Щенки цвергпинчер...
- MB 1-ая квартира в К...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым