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Как и зачем бросать стиральный порошок в унитаз

Как и зачем бросать стиральный порошок в унитаз

Очистка унитаза — это задача, с которой сталкивается каждый. Но что если я скажу вам, что для этого можно использовать обычный стиральный порошок? Да, именно так! Этот неожиданный помощник способен не только очистить, но и дезинфицировать ваш санузел.

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