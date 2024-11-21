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Подарите сладкое волшебство на Новый год!

Подарите сладкое волшебство на Новый год!

Реклама, ИП Тяпкин И.Н., erid:2SDnjcsei7VИщете идеальный подарок для своих близких? Сладкие подарки — это то, что нужно! В этом году «Сладкин Дом», «ЧитаПодарки» и «Конфеткино» подготовили уникальные наборы, которые подарят радость и сладкие моменты счастья.

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