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В Крыму продлен режим высокого уровня опасности

В Крыму продлен режим высокого уровня опасности

В Крыму продлен режим высокого уровня опасности – об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 10 июля 2022 года до 20:00 25 июля 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать: • на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов; • на объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

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