Сборная России в составе Людмилы Рощиной, Алены Глотовой, Елизаветы Ус, Александры Ануфриевой и Миланы Каюмовой стала шестой в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме (Нидерланды).
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