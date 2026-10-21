Сборная России в составе Людмилы Рощиной, Алены Глотовой, Елизаветы Ус, Александры Ануфриевой и Миланы Каюмовой стала шестой в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме (Нидерланды).