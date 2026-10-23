С предложением принять участие в переговорном процессе уже обращались к потенциальным кандидатам. Среди них премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
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