Владельцев смартфонов могут сделать соучастниками преступления

В России становится актуальной проблема ботнетов — компьютерных сетей с вредоносным программным обеспечением, которое позволяет злоумышленникам совершать кибератаки, красть данные пользователей и выполнять мошеннические финансовые операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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